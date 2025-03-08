Оккупанты были успешно ликвидированы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

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Россияне хотели закрепиться в окрестностях Суджи

В ДШВ рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы России на Курском направлении переместились по ветке газопровода. У них была цель закрепиться в окрестностях Суджи.

Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов,

– рассказали десантники.

Уничтожение оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу: смотрите видео

Ранее сообщалось, что по газопроводу выйти на украинские позиции в Судже пытались около сотни оккупантов. Там было ликвидировано примерно 80% личного состава врага.

В ДШВ добавили, что сейчас украинские военные, которые действуют на Курском направлении, обнаруживают российских спецназовцев, блокируют и уничтожают их. Россия несет в Судже очень большие потери.