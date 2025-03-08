Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полковника ВСУ Анатолия "Штирлица" Штефана.

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ВСУ отбили попытку россиян проникнуть в тыл в Судже

По словам "Штирлица", командование знало о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсий в Судже. Враг планировал повторить сценарий Авдеевской операции, чтобы проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию.

Однако наши десантники опередили оккупантов. Умело организованная засада позволила дождаться выхода противника из тоннеля и его скопления у выхода. Решающий момент – и выход из трубы был завален, сделав невозможной эвакуацию вражеской группы. Далее – уничтожение,

– сообщил Штефан.

По его словам, результате операции было ликвидировано около 80% личного состава противника.

Анатолий Штефан рассказал, что объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага. "Захватчики жалуются, что их бросили на верную смерть", – отмечает он.

К слову, журналист Юрий Бутусов также подтверждает, что российская попытка проникнуть в Суджу не стала неожиданностью. Однако Силам обороны не удалось бы взорвать эту трубу и предотвратить планы оккупантов из-за ограниченной логистики.