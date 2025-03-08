Отметим, что оккупанты несколько дней готовились к этой операции и "прочищали КАБами" зону, из которой должны были выходить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

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Какова ситуация в Курской области

По словам Бутусова, для продвижений на Курщине враг использовал газопровод. Однако, такая ситуация не была неожиданностью.

Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки (речь идет о прорыве под Суджей несколько дней назад – 24 Канал),

– объясняет журналист.

А также отмечает, что Силам обороны не удалось бы взорвать эту трубу и предотвратить планы оккупантов из-за ограниченной логистики.

Вероятно, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", которыми до 1 января Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Стоит отметить, что диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Бутусов добавляет, что Россия продолжает массированные атаки по всему фронту курской санитарной зоны и говорит, что ситуация обостряется и требует немедленных решений командования.