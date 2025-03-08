После того, как США прекратили обмен разведданными, украинские войска в Курской области оказались под угрозой окружения. Это усложнило прогнозирование атак и координацию обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Россияне пересекли границу с Сумской областью

Десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения. Это произошло после того, как российские войска прорвали линию фронта и продвинулись вдоль ключевой линии снабжения с двух направлений.

Вражеские военные продвинулись в районе Суджи. Они углубились на 11 километров на территорию России и пересекли границу с Сумской областью Украины с севера.

В издании также отметили, что значительное количество войск КНДР была привлечена к наступлению, чтобы отрезать украинских солдат. Также использовали БпЛА для нарушения цепей поставок и логистики Киева.

По словам младшего сержанта, Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, во избежание дальнейших потерь.

Мы хотим избежать потерь. Угроза окружения реальна,

– заявил он.

Единственная украинская дорога в Суджу теперь под огневым контролем российских БпЛА. Это может значительно усложнить процесс отхода войск.

По состоянию на март 2025 года операция в Курской области продолжается. Она началась в августе 2024 года.

Вражеские милблогеры также утверждали, что их войска захватили Николаевку и Викторовку и наступали в районе Малой Локни, а также продвинулись в районе Куриловки и Гуево, но эти заявления невозможно подтвердить.