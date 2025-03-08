Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис полковника ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана.

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ЗСУ відбили спробу росіян проникнути у тил у Суджі

За словами "Штірліца", командування знало про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсій у Суджі. Ворог планував повторити сценарій Авдіївської операції, аби проникнути на підконтрольну ЗСУ територію.

Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення,

– повідомив Штефан.

За його словами, внаслідок операції було ліквідовано близько 80% особового складу противника.

Анатолій Штефан розповів, що об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. "Загарбники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть", – зазначає він.

До слова, журналіст Юрій Бутусов також підтверджує, що російська спроба проникнути у Суджу не стала несподіванкою. Однак Силам оборони не вдалося б підірвати цю трубу та запобігти планам окупантів через обмежену логістику.