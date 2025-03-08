У мережі з'явилися повідомлення про масовий прорив військами збройних сил Росії кордону на Сумщині. У Центрі протидії дезінформації відреагували, передає 24 Канал.

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Що відбувається насправді

В угрупованні військ "Курськ" повідомили, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується.

Ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій,

– відповіли на запит Центру військові.

У ЦПД закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали спроби ворога прорватися на Сумщину. Противник хоче отримати контроль над трасою до Суджі. Окупанти прагнуть перерізати логістичні шляхи постачання зброї для українського угруповання на Курщині.