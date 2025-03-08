Окупанти були успішно ліквідовані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

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Росіяни хотіли закріпитися на околицях Суджі

У ДШВ розповіли, що зведені диверсійно-штурмові групи Росії на Курському напрямку перемістилися по гілці газопроводу. У них була мета закріпитися на околицях Суджі.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів,

– розповіли десантники.

Знищення окупантів, що проникають у Суджу газопроводом: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що газопроводом вийти на українські позиції у Суджі намагалися близько сотні окупантів. Там було ліквідовано приблизно 80% особового складу ворога.

У ДШВ додали, що наразі українські військові, які діють на Курському напрямку, виявляють російських спецпризначенців, блокують та знищують їх. Росія зазнає у Суджі дуже великих втрат.