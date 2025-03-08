Зазначалося, що близько сотні російських військових пройшли до українських позицій у районі Суджі через газопровід, підготувавши операцію заздалегідь. У ЗСУ заявили, що розбили вороже угруповання, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Генштабі

Пресслужба Генштабу ЗСУ у коментарі для "Української правди" підтвердила, що ворожі ДРГ вийшли на околиці міста Суджа. Там переконують, що противника ефективно знищують. Втрати росіян у Суджі "дуже великі".

Командування визнало, що обстановка на Курщині залишається складною, там тривають важкі бої.

У штурмах Суджі беруть найбільш боєздатні підрозділи росіян з числа морської піхоти, повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону "Ахмат", 1427-го полку. Також Кремль кинув у бій найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів.

Для стабілізації обстановки було задіяно резерви головнокомандувача Збройних Сил України.