Дані американського Інституту вивчення війни демонструють, що російські атаки на Україну стрімко посилилися після інавгурації Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Як Путін скористався проросійською політикою Трампа

У перші тижні свого правління Дональд Трамп звертався до Путіна із закликом негайного припинення вогню. Втім, очільник Кремля проігнорував це звернення американця.

Попри це, президент США продовжував позитивно відгукуватися про свої стосунки з диктатором і натомість звинувачувати у початку повномасштабної війни Байдена і Зеленського. А також запевняти світ у тому, що Росія, буцімто, хоче миру. Після своєї телефонної розмови із Путіним Трамп розповів, що той дуже переживає через людські втрати і прагне закінчення війни.

Тим часом факти показують, що російські дронові та ракетні атаки на Україну значно посилилися за останні два місяці.

Зокрема, шість днів із найбільшою кількістю зареєстрованих атак у 2025 році відбулися після того, як делегації США та Росії зустрілися минулого місяця для переговорів у Саудівській Аравії.

Дані також показують, що кількість атак ненадовго знизилася на наступний день після телефонної розмови Трампа та Путіна минулого місяця, а потім знову зросла.

Статистика атак Росії на Україну за 2 місяці правління Трампа / Фото Sky News