Данные американского Института изучения войны демонстрируют, что российские атаки на Украину стремительно усилились после инаугурации Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как Путин воспользовался пророссийской политикой Трампа

В первые недели своего правления Дональд Трамп обращался к Путину с призывом немедленного прекращения огня. Впрочем, глава Кремля проигнорировал это обращение американца.

Несмотря на это, президент США продолжал положительно отзываться о своих отношениях с диктатором и обвинять в начале полномасштабной войны Байдена и Зеленского. А также уверять всех в том, что Россия, якобы, хочет мира. После своего телефонного разговора с Путиным Трамп рассказал, что тот очень переживает из-за человеческих потерь и стремится к окончанию войны.

Между тем факты показывают, что российские дроновые и ракетные атаки на Украину значительно усилились за последние два месяца.

В частности, шесть дней с наибольшим количеством зарегистрированных атак в 2025 году состоялись после того, как делегации США и России встретились в прошлом месяце для переговоров в Саудовской Аравии.

Данные также показывают, что количество атак ненадолго снизилось на следующий день после телефонного разговора Трампа и Путина в прошлом месяце, а затем снова возросло.

Статистика атак России на Украину за 2 месяца правления Трампа / Фото Sky News