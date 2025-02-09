В эксклюзивном интервью для The New York Post на борту самолета Дональд Трамп рассказал, что говорил с Путиным, однако отказался сказать, сколько именно было разговоров между ним и российским лидером, передает 24 Канал.

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Трамп слишком хорошего мнения о Путине

По словам Трампа, глава Кремля, который развязал крупнейшую в 21 веке кровопролитную войну в Европе, убил сотни тысяч украинцев и отправил на гибель более 800 тысяч собственных солдат, "очень переживает" из-за потерь на фронте.

Трамп отметил, что Путин, якобы, хочет, чтобы люди прекратили умирать. "Все эти мертвые люди. Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без всякой причины", – сказал президент.

Американский лидер и ранее подчеркивал, что Украина "бессмысленно" потеряла сотни тысяч своих людей. Впрочем, следует отметить, что украинцы гибнут не "просто так" – они защищают свободу и независимость собственного государства, свои семьи. Если кто-то напрасно погибает, то это россияне. Путин, который по словам Трампа, очень взволнован из-за потерь на фронте, бросил своих граждан на мясо ради реализации своих болезненных имперских амбиций.

Кроме комментария о "сердобольном" Путине, Трамп также добавил, что всегда имел с главой Кремля и военным преступником хорошие отношения. Он повторил свой любимый тезис о том, что если бы в 2022 году он был президентом, войны в Украине не произошло бы.

К слову, политик также заверил, что имеет конкретный план по окончанию войны.