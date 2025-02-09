Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post. Американский лидер говорил с Путиным.
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Что сказал Трамп о своем плане завершения войны
В СМИ сообщили, что президент имеет конкретный план прекращения войны.
Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине такая плохая. Я хочу покончить с этим проклятым делом,
– цитируют его журналисты.
Впрочем, что именно собирается делать Трамп, не известно.