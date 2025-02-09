Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью для New York Post.

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Что известно о разговоре между Трампом и Путиным

Трамп заявил, что имел телефонный разговор с Путиным о возможном прекращении войны в Украине.

На вопрос журналистов, сколько раз он контактировал с Путиным, Трамп уклонился от прямого ответа.

Я лучше не буду говорить,

– отметил он.

В то же время президент США заявил, что российского лидера "действительно беспокоят" огромные потери на фронте.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без всякой причины", - сообщил Трамп.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту президента США в 2022 году.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей нации. Полным позором,

– подчеркнул президент США.

Он также заверил, что имеет конкретный план завершения войны и надеется, что это будет "быстро", поскольку "ежедневно гибнут люди".

Напомним, что Владимир Зеленский очертил детали предстоящего разговора с Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что важно встретиться с американским лидером до того, как он пообщается с Путиным.