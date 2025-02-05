Об этом на брифинге журналистам заявил представитель Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 5 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Что заявил Песков о контактах с Вашингтоном

Спикер диктатора признал контакты и сообщил, что взаимодействие российской стороны с администрацией президента США Дональда Трампа происходит посредством "линии отдельных ведомств".

Контакты... действительно есть и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-либо других деталей я вам сказать не могу,

– заявил Песков.

Заметим, что впервые в Кремле это сделали публичное подтверждение контактов с командой нового президента США.