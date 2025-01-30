Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа в четверг, 30 января.

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Был ли разговор Трампа и Путина

Один из журналистов спросил у Дональда Трампа, говорил ли президент США уже с Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы, которая произошла 29 января.

Я не говорил, нет... Не об этом,

– ответил Трамп.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США пассажирского самолета находились в том числе россияне. Дональд Трамп добавил, что в самолете также находились граждане других стран, однако эта информация будет озвучена позже.

Следует отметить, что после этого неоднозначного ответа президента США ряд СМИ, в том числе российских пропагандистских, написали, что Путин и Трамп действительно провели разговор.