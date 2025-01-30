Сейчас на месте работают оперативные службы, уже известно об обнаружении тел пассажиров самолета. Все, что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Столкнулся с вертолетом: в США упал пассажирский самолет: в США упал пассажирский самолет
Что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне
СМИ опубликовали видео с радаров во время авиакатастрофы в Вашингтоне
В сети появились видео с радаров перед авиакатастрофой в США. На кадрах можно увидеть, как пассажирский самолет резко изменил курс и врезался в вертолет.
Известно также, что власти США исключили версию о теракте относительно причин авиакатастрофы в Вашингтоне.
Каким был курс самолета и вертолета до авиакатастрофы в Вашингтоне: смотрите видео
Трамп отреагировал на авиакатастрофу
Дональд Трамп написал сообщение в социальной сети Truth Social, где отреагировал на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне.
Президент США назвал сегодняшнюю ночь "ужасной" и сказал, что ситуацию "следовало предотвратить".
Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного промежутка времени. Сейчас ясная ночь, огни на самолете горели, почему не вертолет не подняли или не опустили, или не повернули. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет,
– возмутился Трамп.
В следующем посте Трамп написал : "Какая это была ужасная ночь. Пусть Бог вас всех благословит!"
Что известно о военном вертолете, который столкнулся с самолетом в США
Пассажирский самолет и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись во время захода на посадку вблизи Национального аэропорта Рейгана за пределами Вашингтона.
CNN пишет, что вертолет армии США Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, имел экипаж из трех солдат и не перевозил никаких VIP-персон. Издание отмечает, что высшие должностные лица армии часто используют Black Hawk для путешествий в Вашингтоне, в округе Колумбия.
По данным армии США, борт вылетел из форта Белвуар. Согласно обнародованной информации, это армейский пост в Вирджинии. В то же время представитель армии США в комментарии NBC News уточнил, что вертолет совершал тренировочный полет.
Из реки Потокам уже вытащили 19 тел
Издание Bno News пишет, что сотрудники скорой помощи вытащили из реки Потомак по меньшей мере 19 тел.
Заметим, что American Airlines подтвердили, что на борту находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Согласно армии США, на борту самолета Black Hawk было 3 солдат.
Самолет и вертолет, столкнувшиеся над Вашингтоном, могли упасть в реку
Журналисты NBC News отметили, что пассажирский самолет и военный вертолет, столкнувшиеся в Вашингтоне, могли оба упасть в реку Потомак. В издании пишут, что температура воды в реке сейчас – 35 градусов по Фаренгейту (примерно 1,5 градуса по Цельсию).
При такой температуре человек потеряет сознание через 15 – 30 минут,
– пишет издание.
В CNN пишут, что по данным Национальной метеорологической службы, внезапное погружение в такую холодную воду, известное как холодовой шок, может вызвать немедленные физиологические реакции, такие как неконтролируемое задыхание, учащенное дыхание или гипервентиляция.
Согласно данным метеослужбы, в воде при температуре 35 градусов (по Фаренгейту) человек может потерять ловкость всего за три минуты, а потеря сознания наступает в течение 15-30 минут. Время выживания в таких условиях составляет от получаса до 90 минут.
Момент взрыва самолета American Airlines в Вашингтоне 29 января: смотрите видео
Вытащили первые тела живых людей
В NBC сообщили, что 4 живых людей вытащили из реки Потомак. Вебкамера, снятая из Центра Кеннеди в Вашингтоне, показала взрыв в воздухе над рекой, когда самолет, охваченный пламенем, стремительно падал вниз.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что региональный самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом во время захода на посадку в аэропорту Рейгана.
По данным FAA, PSA выполняла рейс 5342 авиакомпании American Airlines, который вылетел из Вичиты, штат Канзас. Полиция сообщила, что в поисково-спасательной операции на реке Потомак, которая граничит с аэропортом, участвуют многие службы.
В США упал пассажирский самолет
Американские чиновники рассказали, что региональный пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Army Black Hawk упали в реку Потомак после столкновения в воздухе возле национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января.
Сенатор Тед Круз из Техаса написал в соцсетях: "Мы знаем, что есть жертвы". Однако сколько погибших, – не уточнил.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в American Airlines пишет, что на борту самолета должны были быть 60 пассажиров, 2 пилота и столько же членов экипажа. По словам американского чиновника, на борту вертолета находились 3 солдат.