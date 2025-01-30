07:43, 30 января

В сети появились видео с радаров перед авиакатастрофой в США. На кадрах можно увидеть, как пассажирский самолет резко изменил курс и врезался в вертолет.

Известно также, что власти США исключили версию о теракте относительно причин авиакатастрофы в Вашингтоне.

Каким был курс самолета и вертолета до авиакатастрофы в Вашингтоне: смотрите видео