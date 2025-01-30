Наразі на місці працюють оперативні служби, вже відомо про виявлення тіл пасажирів літака. Усе, що відомо про авіакатастрофу у Вашингтоні 29 січня – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Зіткнувся з вертольотом: у США впав пасажирський літак

Що відомо про авіакатастрофу у Вашингтоні

07:43, 30 січня ЗМІ опублікували відео з радарів під час авіакатастрофи у Вашингтоні У мережі з’явилися відео з радарів перед авіакатастрофою у США. На кадрах можна побачити, як пасажирський літак різко змінив курс і врізався у гелікоптер. Відомо також, що влада США виключила версію про теракт щодо причин авіакатастрофи у Вашингтоні. Яким був курс літака та гелікоптера до авіакатастрофи у Вашингтоні: дивіться відео

07:42, 30 січня Трамп відреагував на авіакатастрофу Дональд Трамп написав допис у соціальній мережі Truth Social, де відреагував на авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні. Президент США назвав сьогоднішню ніч "жахливою" і сказав, що ситуації "слід було запобігти". Літак був на ідеальній і звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Вертоліт йшов прямо на літак протягом тривалого проміжку часу. Зараз ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому не вертоліт не підняли або не опустили, або не повернули. Чому диспетчерська вежа не сказала гелікоптеру, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак,

– обурився Трамп. У наступному дописі Трамп написав : "Яка це була жахлива ніч. Нехай Бог вас усіх благословить!"

07:29, 30 січня Що відомо про військовий гелікоптер, який зіткнувся з літаком у США Пасажирський літак та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk​ зіткнулися під час заходу на посадку поблизу Національного аеропорту Рейгана за межами Вашингтона. CNN пише, що гелікоптер армії США Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком, мав екіпаж з трьох солдатів і не перевозив жодних VIP-персон. Видання зауважує, що вищі посадові особи армії часто використовують Black Hawk для подорожей у Вашингтоні, в окрузі Колумбія. За даними армії США, борт вилетів з форту Белвуар. Згідно з оприлюдненою інформацією, це армійський пост у Вірджинії. Водночас представник армії США у коментарі NBC News уточнив, що гелікоптер здійснював тренувальний політ.

07:10, 30 січня З ріки Потокам вже витягнули 19 тіл Видання Bno News пише, що співробітники швидкої допомоги витягли з річки Потомак щонайменше 19 тіл. Зауважимо, що American Airlines підтвердили, що на борту перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Відповідно до армії США, на борту літака Black Hawk було 3 солдатів.

07:00, 30 січня Літак і вертоліт, що зіткнулися над Вашингтоном, могли впасти в річку Журналісти NBC News зазначили, що пасажирський літак і військовий вертоліт, що зіткнулися у Вашингтоні, могли обидва впасти в річку Потомак. У виданні пишуть, що температура води в річці зараз – 35 градусів за Фаренгейтом (приблизно 1,5 градуса за Цельсієм). За такої температури людина знепритомніє через 15 – 30 хвилин,

– пише видання. У CNN пишуть, що за даними Національної метеорологічної служби, раптове занурення в таку холодну воду, відоме як холодовий шок, може викликати негайні фізіологічні реакції, такі як неконтрольоване задихання, прискорене дихання або гіпервентиляція. Відповідно до даних метеослужби, у воді при температурі 35 градусів (за Фаренгейтом) людина може втратити спритність всього за три хвилини, а втрата свідомості настає протягом 15-30 хвилин. Час виживання в таких умовах становить від пів години до 90 хвилин.

06:10, 30 січня Момент вибуху літака American Airlines у Вашингтоні 29 січня: дивіться відео

06:06, 30 січня Витягнули перші тіла живих людей У NBC повідомили, що 4 живих людей витягли з річки Потомак. Вебкамера, знята з Центру Кеннеді у Вашингтоні, показала вибух у повітрі над річкою, коли літак, охоплений полум'ям, стрімко падав донизу. Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що регіональний літак авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся в повітрі з гелікоптером під час заходу на посадку в аеропорту Рейгана. За даними FAA, PSA виконувала рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, який вилетів з Вічіти, штат Канзас. Поліція повідомила, що в пошуково-рятувальній операції на річці Потомак, яка межує з аеропортом, беруть участь багато служб.