Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время брифинга.

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Трамп рассказал детали об авиакатастрофе в Вашингтоне

Возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне 29 января столкнулись пассажирский самолет Bombardier crj700 American Airlines и военный вертолет Army Black Hawk. К сожалению, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

К сожалению, тех, кто выжил, нет. Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны, в истории нашей страны и трагедия ужасных масштабов,

– заявил Трамп во время брифинга.

Президент США объявил минуту молчания и вместе с журналистами почтил память погибших. После того Трамп сообщил, что масштабная поисково-спасательная операция продолжалась в течение всей ночи. Спасатели использовали все имеющиеся ресурсы, а Федеральная армия местного штата, в том числе и береговая охрана США, "выполнили феноменальную работу". По словам Трампа, сейчас работа перешла к миссии по восстановлению.

Трамп добавил, что на борту самолета Bombardier crj700 было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Он также подтвердил, что на борту были граждане России, которых он назвал "талантливыми людьми". Кроме того, Трамп выразил соболезнования России относительно гибели граждан их страны.

Что касается причин авиакатастрофы, то президент США не дал конкретного ответа. Трамп заявил, что "есть несколько идей", но окончательная причина будет названа позже. Сейчас создана специальная комиссия, которая будет расследовать катастрофу пассажирского самолета и военного вертолета.

В то же время Трамп намекнул, что возможной причиной авиакатастрофы, стали действия пилота военного вертолета Army Black Hawk. Он подчеркнул, что вертолет не приложил никаких усилий, чтобы избежать столкновения.

Опять же, вы могли существенно замедлить вертолет. Вы могли остановить вертолет. Вы могли подняться. Вы могли спуститься. Вы могли идти прямо вверх, прямо вниз, вы могли повернуть, вы могли сделать миллион различных маневров. Почему-то он просто продолжал идти, а потом сделал легкий поворот. В самом конце, а это было к тому времени уже поздно,

– заявил Трамп.

Кроме того, министр обороны США Пит Гегсет также добавил, что военный вертолет выполнял тренировочную миссию. Однако, по словам главы Пентагона, "во время учений была допущена ошибка".