Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час брифінгу.

До теми Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу

Трамп розповів деталі про авіакатастрофу у Вашингтоні

Біля Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні 29 січня зіткнулися пасажирський літак Bombardier crj700 American Airlines та військовий гелікоптер Army Black Hawk. На жаль, унаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив.

На жаль, тих, хто вижив, немає. Це була темна та болісна ніч у столиці нашої країни, в історії нашої країни та трагедія жахливих масштабів,

– заявив Трамп під час брифінгу.

Президент США оголосив хвилину мовчання та разом з журналістами вшанував пам'ять загиблих. Після того Трамп повідомив, що масштабна пошуково-рятувальна операція тривала протягом усієї ночі. Рятувальники використовували усі наявні ресурси, а Федеральна армія місцевого штату, у тому числі й берегова охорона США, "виконали феноменальну роботу". За словами Трампа, нині робота перейшла до місії з відновлення.

Трамп додав, що на борту літака Bombardier crj700 було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. Він також підтвердив, що на борту були громадяни Росії, яких він назвав "талановитими людьми". Крім того, Трамп висловив співчуття Росії щодо гибелі громадян їхньої країни. На борту військового вертольота було троє військовослужбовців – молодий капітан, штабний сержант і старший прапорщик.

Відтак, унаслідок авіакатастрофи у Вашингтоні загинуло 67 осіб.

Що стосується причин авіакатастрофи, то президент США не дав конкретної відповіді. Трамп заявив, що "є кілька ідей", але остаточна причина буде названа згодом. Наразі створено спеціальну комісію, яка розслідуватиме катастрофу пасажирського літака та військового вертольота.

Водночас Трамп натякнув, що можливою причиною авіакатастрофи, стали дії пілота військового вертольота Army Black Hawk. Він наголосив, що гелікоптер не доклав жодних зусиль, щоб уникнути зіткнення.

Знову ж таки, ви могли суттєво сповільнити вертоліт. Ви могли зупинити вертоліт. Ви могли піднятися. Ви могли спуститися. Ви могли йти прямо вгору, прямо вниз, ви могли повернути, ви могли зробити мільйон різних маневрів. Чомусь він просто продовжував йти, а потім зробив легкий поворот. В самому кінці, а це було на той час уже пізно,

– заявив Трамп.

Крім того, міністр оборони США Піт Гегсет також додав, що військовий вертоліт виконував тренувальну місію. Однак, за словами очільника Пентагону, "під час навчань була допущена помилка".