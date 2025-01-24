В то же время глава Кремля назвал, что мешает это сделать прямо сейчас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что заявил Путин о переговорах

Россия готова к переговорам по Украине,

– заявил диктатор.

Впрочем, по его словам, решение украинского президента Владимира Зеленского о запрещении диалога с Россией якобы делает нелегитимными возможные переговоры. Путин говорит, мол, всерьез вести переговоры между Россией и Украиной в условиях "запретного декрета" вряд ли возможно.

Поэтому глава Кремля подчеркнул, что спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, ведь якобы в условиях существования такого запрета, по мнению Владимира Путина, трудно серьезно говорить о диалоге с Киевом.

"Киев с удовольствием "хомячит за обе щеки" сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решения о запрете переговоров с Россией", – жалуется российский диктатор.