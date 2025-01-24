Водночас глава Кремля назвав, що заважає це зробити прямо зараз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Путін про переговори

Росія готова до переговорів щодо України,

– заявив диктатор.

Втім, за його словами, рішення українського президента Володимира Зеленського про заборону діалогу з Росією нібито робить нелегітимними можливі переговори. Путін каже, мовляв, всерйоз вести переговори між Росією та Україною в умовах "заборонного декрету" навряд чи можливо.

Тому, глава Кремля наголосив, що спонсори київського режиму мають змусити Зеленського скасувати заборону переговорів, адже нібито в умовах існування такої заборони, на думку Владіміра Путіна, важко серйозно говорити про діалог з Києвом.

"Київ із задоволенням "хом'ячить за обидві щоки" сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів з Росією", – бідкається російський диктатор.