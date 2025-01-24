Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що хоч війна виснажила ресурси та суспільство в Росії, Кремль вважає, що він успішно протистояв санкціям.

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Як Путін сприймає погрози Трампа

Російська економіка демонструє певні тріщини, оскільки вона зазнає ударів інфляції та водночас спрямовує мільярди доларів в оборонну промисловість країни. На бююджет також впливає фінансове заохочення росіян укладати контракти та пільги сім'ям загиблих і поранених. За даними західних офіційних осіб, Росія зазнала близько 700 000 втрат на війні.

Однак хоч Росія втрачає гроші та людей, аналітики вважають, що Кремль має достатньо і того, і іншого, щоб поки продовжувати боротьбу, і має перевагу. Російські війська повільно наступають на фронті, загрожуючи містам, які є важливими логістичними центрами для українських військових. Зазначається, що зараз окупанти контролюють майже п'яту частину території країни.

З огляду на те, що ще один пакет допомоги США для України вже не обговорюється, попередження Трампа виглядає занадто незначним, щоб змусити Росію змінити основні вимоги, які включають фактичне визнання окупованих територій, припинення зв'язків між НАТО та Україною та значне скорочення армії.

Деякі російські офіційні особи висловили обережний оптимізм після перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Аналітики кажуть, що Путін налаштований на розмову з Трампом, на якому обидва лідери могли б домовитися про врегулювання, прийнятне для Москви, ігноруючи українське керівництво, яке він відкинув як нелегітимне,

– йдеться у матеріалі.

У ширшому контексті аналітики вважають, що Путін, ймовірно, сприйме останнє попередження Трампа лише як хитрість, щоб зміцнити свою базу і продемонструвати жорстку позицію, яку він обіцяв щодо супротивників США.

Путін розглядає ці заяви як частину політичної гри. Він не сприймає їх серйозно. Він готовий до будь-якого сценарію і не має ілюзій, що угода буде досягнута швидко,

– пояснила Тетяна Станова, паризька політологиня, яка підтримує контакти з людьми, близькими до Кремля.

За її словами, Путін хоче зупинити війну, але він хоче цього виключно на російських умовах. Проєкт мирного договору, розроблений учасниками переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, свідчить про те, до якої угоди може прагнути Путін.

Політичні аналітики припускають, що погрози Трампа новими санкціями відображають його усвідомлення того, що угода може зайняти деякий час, а також можуть відштовхнути Росію від столу переговорів, тому що "росіяни завжди хочуть, щоб з ними говорили прямо".