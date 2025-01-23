Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на провідні західні ЗМІ.

Цікаво "Схоже на оголошення війни": як Трамп починає правити та що західні ЗМІ пишуть про "золоту еру"

Як Кремль підвищує ставки напередодні зустрічі

Журналісти The Washington Post пишуть, що російські офіційні особи й далі займають жорстку позицію щодо війни в Україні. Так, видання зауважує, що, відчуваючи наростаючий прогрес на полі бою на тлі високої ймовірності того, що Трамп скоротить військову допомогу Україні, у Москві, схоже, подвоюють ставки.

У Кремлі вважають, що Росія зможе окупувати ще більше українських територій і "змусить Київ підкоритися пізніше цього року". Зокрема, таку думку висловив російський політик Сєргєй Марков. Водночас Трамп закликає до швидкого зупинення війни та проведення мирних переговорів. Якщо ж Путін не погодиться, то американський лідер погрожує новими санкціями та митами на російський експорт до США.

У ЗМІ також процитували заступника Лаврова, який нещодавно стверджував, що потенційна угода між Росією та Україною включатиме "далекосяжні зміни в європейській безпеці та поділ України".

Формула, яку просуває Кремль, передбачає нейтральну, демілітаризовану Україну поза НАТО, при цьому Росія зберігає за собою вже окуповану територію. Це також може включати вимоги Москви щодо ширших переговорів щодо архітектури безпеки Європи та до того, щоб НАТО згорнула свою військову інфраструктуру від своїх східних кордонів,

– пише WP.

Разом з тим, у Росії існує острах, що політика Трампа можу дійсно стати агресивною щодо Москви. Деякі посадовці нагадують, що саме адміністрація республіканця вводила перші санкції проти Росії та надавала летальну зброю Україні.

У бесіді з журналістами WP незалежна аналітикиня з аналітичної агенції R.Politik Тетяна Станова наголосила, що помічник Путіна Ніколай Патрушев, а також інші прихильники жорсткої лінії щодо України, представляють впливову частину російської політичної еліти, але остаточне рішення щодо угоди з Трампом ухвалюватиме тільки сам російський диктатор.

Максималістські вимоги, поширювані прокремлівськими "яструбами", свідчать про готовність Путіна продовжувати війну проти України, якщо він не отримає від Трампа того, чого хоче. Кремль не шукає переговорів заради переговорів і добиватиметься капітуляції України,

– наголосила Станова.

Однак таке підняття ставок для Путіна є ризикованим. Журналісти наголошують, що навантаження на російську економіку, яке й без того постійно зростає, та високі витрати на війну, які можуть ще більше посилитися, сильно вдарять по Росії, якщо Трамп втілить свої погрози щодо санкцій. Головною ж небезпекою для Путіна є ймовірність того, що президент США може посилити економічний тиск на Росію, знизивши ціни на нафту.

Росія не вражена погрозами щодо санкцій

Politico також пише, що Кремль не вражений погрозами президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться укласти мирну угоду з Україною.

Ми не бачимо тут якихось особливих нових елементів,

– заявив Пєсков в інтерв'ю російським ЗМІ.

Речник Кремля додав, що Трамп нібито "любив санкції" і часто використовував їх під час свого першого президентського терміну. Разом з тим, Пєсков запевнив, що Росія готова до "рівноправного та уважного діалогу зі США, який був під час першого терміну Трампа".

"Ми чекаємо сигналів, які поки що не надійшли", – сказали у Кремлі.