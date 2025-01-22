Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у власній соцмережі Truth Social.

До теми Трамп висунув серйозний ультиматум: за яких умов Путіну доведеться сісти за стіл переговорів

Трамп закликав Росію припинити війну

Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".

Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо "угоди", і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям,

– написав Трамп.

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами – легким і важким.

"Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене!", – наголосив президент США.