Втім, наразі є великі сумніви стосовно можливості виконання подібного доручення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Яке завдання поставив Трамп перед Келлогом

Зазначаться, що роль Келлога як спеціального посланника в Україні, ймовірно, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Втім, домовитися з Путіним виявиться значно складніше, ніж обіцяв американський президент під час передвиборчої кампанії.

Видання пише, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом. Своєю чергою у Москві припускають, що взаєморозуміння між Трампом і російським диктатором може призвести до покращення відносин між Росією та США за президентства Дональда Трампа.

Політики раніше підтвердили, що ще не мали особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом. Водночас колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джон Болтон вважає, що новий президент може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві.

Я думаю, що Путін знає, як грати з Трампом, а Келлог навряд чи стане стримуючим фактором проти впливу Путіна. Він просто робитиме те, що скаже йому Трамп. Він може короткочасно протестувати, але Трамп обрав Келлога не за його незалежні судження,

– вважає експосадовець.

The Wall Street Journal пише, що за словами колишніх колег Келлога, спецпредставник США отримав свою посаду після того, як він у співавторстві написав мирний план, який критикував адміністрацію Джо Байдена за повільне надання військової допомоги та водночас звинувачував її у провокуванні Москви.