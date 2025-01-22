Впрочем, пока есть большие сомнения относительно возможности выполнения подобного поручения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какую задачу поставил Трамп перед Келлогом

Отмечается, что роль Келлога как специального посланника в Украине, вероятно, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Впрочем, договориться с Путиным окажется значительно сложнее, чем обещал американский президент во время предвыборной кампании.

Издание пишет, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом. В свою очередь в Москве предполагают, что взаимопонимание между Трампом и российским диктатором может привести к улучшению отношений между Россией и США при президентстве Дональда Трампа.

Политики ранее подтвердили, что еще не имели личного разговора, но пообещали сделать это в ближайшее время. В то же время бывший советник по нацбезопасности США в администрации Трампа Джон Болтон считает, что новый президент может заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве.

Я думаю, что Путин знает, как играть с Трампом, а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния Путина. Он просто будет делать то, что скажет ему Трамп. Он может кратковременно протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения,

– считает экс-чиновник.

The Wall Street Journal пишет, что по словам бывших коллег Келлога, спецпредставитель США получил свою должность после того, как он в соавторстве написал мирный план, который критиковал администрацию Джо Байдена за медленное предоставление военной помощи и одновременно обвинял ее в провоцировании Москвы.