Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в собственной соцсети Truth Social.

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Трамп призвал Россию прекратить войну

Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив иначе ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Он пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже".

Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "соглашения", и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам,

– написал Трамп.

Президент США добавил, что надо заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", если бы он был президентом США. Трамп добавил, что закончить войну можно двумя способами – легким и тяжелым.

"Легкий способ всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!" – подчеркнул президент США.

Вместе с тем Трамп заявил, что "не хочет вредить России, потому что любит русский народ." Он также напомнил, что "имел хорошие отношения с Путиным". Кроме того, Трамп также добавил, что именно "Россия помогла победить во Второй мировой войне, потеряв 60 миллионов жизней".

Трамп добавил, что своим призывом заключить соглашение и остановить войну, он "сделает большую услугу России, чья экономика терпит крах, и Путину".

Ранее издание WSJ сообщило, что президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней. В то же время в СМИ добавляют, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом.

В свою очередь в Москве предполагают, что взаимопонимание между Трампом и российским диктатором может привести к улучшению отношений между Россией и США при президентстве Дональда Трампа.

Владимир Зеленский добавил, что имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер убежден, что новый президент США будет делать все возможное, чтобы война закончилась в 2025 году.