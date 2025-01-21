Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Какие у Трампа и Зеленского отношения

Зеленский отметил, что находится в хороших отношениях с Трампом, впрочем, сегодня довольно "прагматичное время".

Важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг президента Трампа, доносят дезинформационную позицию, или позицию пророссийскую. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше, для того, чтобы он четко понимал детали и риски,

– подчеркнул Зеленьский.

Украинский лидер поделился, что Трамп будет делать все, чтобы война в Украине закончилась в 2025 году.

"Я ему сказал, что мы (Украина – 24 Канал) – ваш партнер. Это война у нас, мы знаем все болезненные места, мы понимаем, как это для нас больно, мы тратили наших людей, мы хотим завершить войну в этом году, но не просто слово "быстро", а справедливо", – отметил президент Украины.

По его мнению, это является самым главным и Украина будет делать все, чтобы закончить войну в этом году.