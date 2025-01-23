Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведущие западные СМИ.

Интересно "Похоже на объявление войны": как Трамп начинает править и что западные СМИ пишут о "золотой эре"

Как Кремль повышает ставки накануне встречи

Журналисты The Washington Post пишут, что российские официальные лица и дальше занимают жесткую позицию относительно войны в Украине. Так, издание отмечает, что, чувствуя нарастающий прогресс на поле боя на фоне высокой вероятности того, что Трамп сократит военную помощь Украине, в Москве, похоже, удваивают ставки.

В Кремле считают, что Россия сможет оккупировать еще больше украинских территорий и "заставит Киев подчиниться позже в этом году". В частности, такое мнение высказал российский политик Сергей Марков. В то же время Трамп призывает к быстрому прекращению войны и проведению мирных переговоров. Если же Путин не согласится, то американский лидер угрожает новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США.

В СМИ также процитировали заместителя Лаврова, который недавно утверждал, что потенциальное соглашение между Россией и Украиной будет включать "далеко идущие изменения в европейской безопасности и разделение Украины".

Формула, которую продвигает Кремль, предусматривает нейтральную, демилитаризованную Украину вне НАТО, при этом Россия сохраняет за собой уже оккупированную территорию. Это также может включать требования Москвы относительно более широких переговоров по архитектуре безопасности Европы и к тому, чтобы НАТО свернула свою военную инфраструктуру от своих восточных границ,

– пишет WP.

Вместе с тем, в России существует страх, что политика Трампа могу действительно стать агрессивной по отношению к Москве. Некоторые чиновники напоминают, что именно администрация республиканца вводила первые санкции против России и предоставляла летальное оружие Украине.

В беседе с журналистами WP независимый аналитик из аналитического агентства R.Politik Татьяна Становая отметила, что помощник Путина Николай Патрушев, а также другие сторонники жесткой линии в отношении Украины, представляют влиятельную часть российской политической элиты, но окончательное решение по соглашению с Трампом будет принимать только сам российский диктатор.

Максималистские требования, распространяемые прокремлевскими "ястребами", свидетельствуют о готовности Путина продолжать войну против Украины, если он не получит от Трампа того, чего хочет. Кремль не ищет переговоров ради переговоров и будет добиваться капитуляции Украины,

– подчеркнула Становая.

Однако такое поднятие ставок для Путина является рискованным. Журналисты отмечают, что нагрузка на российскую экономику, которая и без того постоянно растет, и высокие расходы на войну, которые могут еще больше усилиться, сильно ударят по России, если Трамп воплотит свои угрозы относительно санкций. Главной же опасностью для Путина является вероятность того, что президент США может усилить экономическое давление на Россию, снизив цены на нефть.

Россия не впечатлена угрозами по санкциям

Politico также пишет, что Кремль не впечатлен угрозами президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если она не согласится заключить мирное соглашение с Украиной.

Мы не видим здесь каких-то особых новых элементов,

– заявил Песков в интервью российским СМИ.

Представитель Кремля добавил, что Трамп якобы "любил санкции" и часто использовал их во время своего первого президентского срока. Вместе с тем, Песков заверил, что Россия готова к "равноправному и внимательному диалогу с США, который был во время первого срока Трампа".

"Мы ждем сигналов, которые пока не поступили", – сказали в Кремле.