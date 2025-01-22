20 января 2025 года в ротонде Капитолия состоялась инаугурация 47-го президента США. Им стал Дональд Трамп. Традиционно к событию было приковано внимание всего мира.

24 Канал рассказывает об основных моментах действа, что об этом пишут западные СМИ, а также о первых шагах уже действующего президента США на знакомой для себя должности.

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Инаугурация. Украденное шоу Дональда Трампа

Начать стоит с того, что шоу у Трампа украли, и это сделали самые близкие к нему люди. Жена Мелания выбрала для церемонии образ максимально закрытый, и его венцом (буквально) стала причудливая шляпа, на которую дизайнеров вдохновили то ли металлические шлемы времен западноевропейского Средневековья, то ли соломенные брыли времен сегуната.

Так или иначе, но первая леди в этом произведении дизайнерской мысли стала недосягаемой даже для собственного мужа и мгновенно превратилась в мем.

Как Трамп пытался дотянуться до Мелании через шляпку: смотрите видео

Еще дальше пошел самый богатый чиновник галактики Илон Маск. Тот в расширении собственного сознания и личностном познании так наполнился, что явно был очень далеко, как минимум где-то в районе Марса. После серии причудливых кульбитов и невероятной мимической игры дважды выдал римский салют, более известный в определенных кругах как зига.

Как Маск выдал римский салют: смотрите видео

На этом фоне Дональд Трамп не мог не выглядеть образцом адекватности и прошел весь церемониал чинно и даже благородно и потом все же дал себе волю, потанцевав с саблей под уже легендарный хит.

Трамп и его танцы с саблей перед разрезанием торта: смотрите видео

Если же уже придираться, то президент не положил руку на Библию в течение присяги. И никто плохого знака в этом почему-то не увидел, а ревностные христиане вообще-то основа трампового электората. То есть если у них не возникло вопросов, то почему они должны появиться у кого-то другого?

А дальше была инаугурационная речь, длившаяся почти 30 минут.

Традиционно этот жанр предполагает изысканные слова и определение светлых перспектив и амбициозных планов. Дональд Трамп решил немного все упростить и произнес речь в стиле школьного сочинения "Как я провел лето", только рассказывал о следующих 4 годах.

В итоге люди запомнили, что президент запретит Мексиканский залив и разрешит Американский, отменит, по его мнению, чрезмерные гендеры и оставит лишь два, а главное – снова сделает Америку великой.

Ничего принципиально нового (кроме, видимо, флага на Марсе) в этой компиляции с любого митинга Трампа мы не услышали, потому что депортации незаконных мигрантов, намеки на территориальную экспансию и бред о былом величии – это все же было уже.

Как и анонс торговых войн и очередной поиск синонимов к рейгановскому принципу внешней политики "мир через силу", но без конкретики.

Об Украине или России во время речи мы не услышали (Трамп заявил лишь, что хочет закончить войны в мире). Это может означать что угодно – от игнорирования проблемы до нежелания раскрывать карты, а также отсутствия реального плана или даже понимания ситуации.

Причины могут быть разные, и гадать на речах человека, чья фишка "непредсказуемость" – довольно неблагодарное дело. Куда проще смотреть на реальные действия. Хорошо, что их в первые сутки "великого возвращения" было немало.

Заочная полемика с Байденом и первые указы Трампа

В The Washington Post написали, что после инаугурации Трамп показательно "быстро перешел к внедрению больших изменений – но это только начало". Издание пишет, что традиционную церемонию инаугурации Трамп "превратил в нечто нетрадиционное".

На инаугурации Джо Байден сидел "с мрачным лицом", слушая, как Трамп "рвет на кусочки политику его администрации, а также администраций других присутствующих президентов, устанавливая новый курс для страны, который предусматривает глубокие и противоречивые изменения".

Традиционно в первые дни на посту президент США одобряет ряд указов. Это некие символические шаги, которые отображают предмэрские обещания кандидата, а также уничтожают наследие предшественника. Довольно часто это напоминает политический пинг-понг, растянутый на годы. И если раньше это были приказы типа замены "Кока-колы" в Белом доме на "Пепси" и наоборот, то сейчас ставки подняты.

Хотя о "Кока-коле" Трамп также не забыл. У него будет специальная кнопка для вызова официанта с напитком, но "Кола" будет диетической.

Новый президент подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения, отмененный Байденом и введенный во время первой каденции Трампа.

Таким образом, США вернулись в клуб в составе Ирана, Ливии и Йемена – единственных стран, которые остаются вне соглашения 2015 года. США – вторая страна по объемам выбросов парниковых газов (после Китая), а также крупнейший производитель нефти и природного газа.



Напомним, что Парижское соглашение предусматривает ограничение глобального потепления до 1,5°C (2,7°F) по сравнению с доиндустриальным уровнем для предотвращения резких изменений климата.

Также Трамп вернул Кубе статус государства – спонсора терроризма, которого ее недавно лишил Байден.

А кроме того, новый президент снова объявил о выходе из ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) – такой же трюк Трамп делал во время первой каденции. Это решение было отменено Байденом в его первый день на посту, так что сейчас Трамп возвращает предшественнику долг.

Всего же Трамп в первый день отменил 78 указов Байдена.

В частности, новый президент:

отменил указы Байдена об ограничениях и регуляции в сфере искусственного интеллекта;

отменил указ Байдена о правах трансгендеров, в частности им снова запретили служить в армии (этот бан также был отменен Байденом и сейчас возвращается);

отменил наложенные Байденом санкции на еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан;

инициировал расследование против членов команды Байдена.

Тот некоторых успел помиловать (досрочно), однако, очевидно, не всех, потому дальше увидим интересные эпизоды охоты на ведьм.

Также Трамп подписал указы, которые предусматривают:

помилование около 1200 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Также Трамп приказал Минюсту закрыть сотни дел и освободить подсудимых, обвиняемых в заговорах с целью свержения власти;

возвращение смертной казни на федеральном уровне;

на федеральном уровне; отмену всех DEI-программ ("разнообразия, справедливости и инклюзивности") в федеральных органах власти и увольнение всех федеральных служащих, которые ими занимаются;

введение чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, проведение массовой депортации нелегальных иммигрантов. Трамп запретил размещение беженцев в США и восстановление пограничной политики Remain in Mexico;

отмену удаленного режима работы в федеральных органах;

запрос в Госдеп о рассмотрении вопроса признания наркокартелей террористическими организациями;

отмену права на гражданство по факту рождения в США;

объявление чрезвычайного положения в энергетике, что позволит увеличить бурение и добычу нефти и газа в США ;

; отсрочку блокировки в США ТикТок на 75 дней;

переименование Мексиканского залива в Американский;

дети, рожденные в США, больше не получат американского гражданства, если родители не имеют там законного статуса.

Также Трамп уже уволил более 1000 чиновников времен Байдена. Пожалуй, наиболее эмоционально он отправлял на пенсию главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, с которым имел давние счеты. Но на этом все, потому что Байден это предусмотрел и выписал генералу заранее прощение всех грехов (так можно).



Потому Трампу оставалось издеваться разве что над портретом Милли – его пафосно сняли и вынесли из Белого дома в неизвестном направлении. Кроме того, под увольнение попал даже шеф-повар Белого дома Хосе Андрес.

Но вернемся к более серьезным вопросам. Ожидается, что с 1 февраля 2025 года начнется торговая война США с Мексикой и Канадой, если последние ничего не сделают с нелегальными поставками в США фентанила, синтетического опиоида, который сейчас вызвал настоящую эпидемию среди американских низов.

И хотя ноги фентанила растут аж из Китая, платить повышением пошлин до 25% за это придется, похоже, Канаде и Мексике. При этом нельзя сказать, что страны не виноваты, потому что ситуация на границах действительно оставляет желать лучшего, но есть вопросы и к американским силовикам, но им никакой войны Трамп пока не обещает.

Зато напрячься стоит Испании, потому что ее президент США почему-то спутал с Южной Африкой и записал в число участников БРИКС, а значит, страна может получить пошлины в размере 100%. Видимо, в этот момент у испанских дипломатов случился микроинфаркт. Надеемся, с ними все будет хорошо, а вот реальным участникам БРИКС стоит задуматься.

Как Трамп угрожал Испании: смотрите видео

Что об инаугурации Трампа пишут западные СМИ

Хотя Трамп вернулся в Белый дом так, будто никуда и не уходил из него, его первый день на посту показал, что второй срок политика во главе США будет отличаться, и об этом пишет американская пресса.

На этот раз он привел к власти абсолютно лояльную команду, дополнил инаугурацию показательным быстрым стартом с помощью ряда радикальных указов и попытался показать, что будет управлять страной на собственных условиях. Об этом говорится в статьях ведущих американских СМИ, которые анализируют инаугурацию и первый день у власти 47-го президента США.

Было что-то почти сюрреалистическое в том, чтобы видеть Трампа за рабочим столом "Резолют" (стол 19 века, который используют президенты в Овальном кабинете) в поспешно обновленном Овальном кабинете – как будто он отсюда и не уходил,

– написали в CNN.

Агентство AP вышло с заголовком о лжи и манипуляциях Трампа в своей речи. По данным журналистов, президент США в своей инаугурационной речи сделал несколько вводящих в заблуждение заявлений, в частности касающихся иммиграции, экономики, электромобилей и Панамского канала.

Вот несколько из них:

Трамп сказал, что правительство США не защищает своих граждан, но предоставляет убежище "опасным преступникам, многие из которых находились в тюрьмах и психиатрических учреждениях и незаконно проникли в нашу страну со всего мира" – на самом деле никаких доказательств этому нет;

и незаконно проникли в нашу страну со всего мира" – на самом деле никаких доказательств этому нет; Трамп обвинил Байдена в рекордной инфляции – на самом же деле в другие периоды наблюдались более высокие показатели инфляции, например в 1980 году она превышала 14%. После роста в течение первых полутора лет правления Байдена инфляция в США достигла пика в 9,1% в июне 2022 года. По состоянию на декабрь она снизилась до 2,9%.

– на самом же деле в другие периоды наблюдались более высокие показатели инфляции, например в 1980 году она превышала 14%. После роста в течение первых полутора лет правления Байдена инфляция в США достигла пика в 9,1% в июне 2022 года. По состоянию на декабрь она снизилась до 2,9%. Трамп пообещал "отменить мандат на электромобили", чтобы "спасти автопромышленность" США – на самом деле такого мандата не существует. В апреле 2023 года Агентство по охране окружающей среды объявило об ограничении на выбросы парниковых газов от легковых автомобилей. В то же время правило не требует от производителей увеличивать продажи электромобилей, а лишь устанавливает ограничения и позволяет автомобильным компаниям выбирать, как их соблюдать.

Трамп обвинил Китай в том, что Пекин "эксплуатирует Панамский канал" – на самом деле Китай не управляет каналом. Администрация канала также ответила на обвинения Трампа в несправедливом ценообразовании и подчеркнула, что правила одинаковы для всех. Трамп также заявил, что США потеряли 38 тысяч жизней во время строительства Панамского канала.

The Guardian отметил, что официальное количество погибших во время строительных работ – около 5600 человек и, хотя реальное количество может быть выше, погибшие преимущественно были рабочими с островов Карибского бассейна, таких как Антигуа, Барбадос и Ямайка.

В речи Трампа были упоминания и о Панаме, Китае, Мексике, Израиле и даже Марсе, но ни Украина, ни Россия не были упомянуты. Это молчание можно трактовать по-разному, но, по мнению CNN, два варианта представляются наиболее вероятными:

Теперь, когда Трамп официально получил исполнительную власть, он не хочет давать публичные комментарии относительно своей позиции и сроков завершения войны. Это было бы наиболее прагматичным подходом: сложная задача не требует дополнительного давления в виде публичного обратного отсчета.

Трамп осознал, что быстрая победа недостижима и реальность войны оказалась гораздо сложнее, чем он предполагал. Это может означать готовность к затяжному процессу, который потенциально может сыграть на руку Путину. Кремль мог бы воспользоваться усталостью Запада, ослаблением единства союзников и поиском быстрого, но невыгодного для Украины завершения конфликта, что только усилит агрессию России.

The New York Times пишет, что день инаугурации зафиксировал для Трампа момент легитимизации и оправдания самого себя и своих сторонников. Издание говорит о "триумфе", отмечая, что Трамп "не терял времени, очертив амбициозную программу часто противоречивых политических шагов", которая, по его словам, имеет целью "вернуть нашу республику" и очистить ее от "врагов".

Инаугурация Трампа состоялась в том же здании, где 4 года назад толпа его сторонников свирепствовала в неудачной попытке изменить результаты проигранных им выборов, что 20 января стало кульминацией политического возвращения, которого еще не было в истории США,

– отмечает издание.

В NYT считают инаугурационную речь Трампа похожей на его выступление во время инаугурации в 2017 году, поскольку он снова "нарисовал мрачный портрет страны, стоящей на коленях и которую только он может поднять".



В то же время издание заметило, что на этот раз Трамп в своей речи отказался даже от тех объединяющих штрихов и призывов к нации, которые озвучивал в 2017 году и которые обычно включают в свои обращения все президенты США после принесения присяги.



Скриншот передовицы NYT

В CNN подчеркнули, что "Трамп имеет сейчас огромную власть, чтобы положить начало своей новой золотой эре". За считаные часы после вступления в должность он воспользовался широкими исполнительными полномочиями, "пытаясь уничтожить значительные куски наследия Джо Байдена и продемонстрировав, что он планирует воспользоваться опытом своих неудач во время первого срока, чтобы провернуть трансформацию президентства".

Все это затрагивает саму суть одного из многих противоречий в движении Трампа. Новый президент увлекается конфронтационным мачо-подходом, который подпитал его поддержку среди молодых мужчин. Его политическая карьера была построена на стремлении к конфликтам и разгроме конкурентов. В то же время Трамп позиционирует себя как человека, который положит конец конфликтам и положит начало миру,

– уверены в АР.

The Wall Street Journal так описывает первый день Трампа у власти:

Через четыре года после того, как он покинул Вашингтон, и менее чем через два часа после того, как он снова стал президентом, Трамп четко дал понять, что он будет править на собственных условиях и не заинтересован в сокрытии тех своих качеств, которые помогли обеспечить его возвращение в Белый дом.

Первый день Трампа в должности показал, что он "продолжит играть в пинг-понг между серьезным и потрясающим. В отличие от 2017 года, когда Трамп прибыл в Вашингтон как аутсайдер с незначительными политическими связями, этот раз он возвращается с большим знанием о том, как давить на рычаги управления, как воплощать в жизнь свои планы и как бороться с теми, кто может стоять на его пути,

– подытожили в WSJ.



Скриншот с сайта WSJ

Тем временем The Guardian назвал возвращение Трампа историческим моментом, но в негативном контексте:

Когда будет написан некролог планеты Земля, в нем, возможно, будет выделено особое место событиям 20 января 2025 года... Разрушитель человечества, который оставил след хаоса и раздора за свои первые четыре года, вернулся с удвоенной силой,

– пишут в газете.

Немецкий Der Spiegel призвал Европу "вспомнить о своей силе" и бросить вызов Трампу. Издание отмечает, что международный порядок и международное право больше не имеют значения для нового президента США, который "безжалостно отстаивает интересы Соединенных Штатов".

Появление Трампа по крайней мере вносит ясность: мы, европейцы, должны, наконец, научиться обеспечивать собственную безопасность,

– пишет Der Spiegel.

Французская Le Figaro отмечает парадоксальность ситуации: Трамп позиционирует себя как миротворца и объединителя, при этом объявляя о территориальных претензиях и чрезвычайном положении на границе.

Financial Times обратило внимание на скандальность заявлений Трампа о территориальных претензиях:

Звучало очень похоже на объявление войны – впервые в истории инаугурационных речей США. Издание также отмечает резкий контраст между Трампом и его предшественниками, который "скорее сигнализировал о смене режима, чем об обычной передаче власти".

Что Трамп сказал об Украине, России, войне и 90 днях остановки помощи

Украину же среди первых указов больше всего интересует инициатива Трампа об остановке на 90 дней всех программ внешней помощи США. Украинцы мгновенно экстраполировали эту ситуацию на себя, но зря.

Дело в том, что программы помощи Украине, одобренные Конгрессом США, уже практически исчерпаны, а новых Трамп и без того пока не обещал. Как можно понять из отрывков интервью его представителей, сейчас команда Трампа будет анализировать и очерчивать возможности.

Подробно Трамп заморозил помощь от США на 90 дней: останется ли Украина без поддержки на это время

При этом программа помощи Украине Presidential Drawdown Authority (PDA) будет действовать и в дальнейшем, поскольку это специальный акт президента. По ней Украина весной должна получить оружия на сумму около 2 миллиардов долларов (или даже больше, ведь возможна бухгалтерская переоценка).

Таким образом, эта инициатива Трампа не об Украине, а для удовлетворения избирателей, которым целый год рассказывали, что администрация Байдена транжирит деньги. Сейчас же нужно перегруппироваться и придумать, как объяснить, чтобы это все было мудро и необходимо. Так уже было, и пока что волноваться, что найти верную тональность не получится, точно не стоит. Тем более что Украина сейчас не голая-босая, а имеет как минимум годовой баланс прочности.

Зато ответы Трампа на вопросы СМИ (уже в качестве президента) указывают на то, что он начинает входить в курс дел и уже считает не только американские деньги, но и российские.

Я должен поговорить с президентом Путиным. Нам нужно будет узнать. Он не может быть в восторге, дела у него идут не так хорошо. Большинство людей думали, что война закончится через неделю, а сейчас это уже три года. Это не выставляет его в хорошем свете. Ему было бы очень хорошо закончить эту войну... Почти миллион российских солдат убито. Около 700 000 украинских солдат убито. Россия больше, она может потерять больше солдат. Но так нельзя управлять страной... Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли Путин, возможно, и нет. Но ему следует заключить соглашение. Не заключая его, он разрушает Россию. Думаю, Россия будет в большой беде: гляньте на их экономику, на инфляцию. Я с ним хорошо лажу. Надеюсь, что он захочет заключить сделку,

– Трамп едва ли не впервые открыто говорит о слабости России.

Оставим оценки потерь на совести Трампа и сконцентрируемся на смыслах заявления, а они действительно едва ли не впервые ставят Россию в глазах президента США в слабую позицию. Вспомните, ранее он говорил, что невозможно победить русских: это не удалось ни Наполеону, ни Гитлеру. Тогда это звучало из уст Трампа, словно приговор, но он не учитывал факта, что в обоих случаях союзником России в победах был Запад, точнее, он фактически финансировал их.

Сейчас же деньги на стороне Украины, а США наносит России болезненные удары санкциями и тарифами (которые, по признанию Трампа, укрепляют доллар). Так что радоваться Москве точно не стоит, как и Украине искать измены.

Также члены команды Трампа по внешней политике уже начали говорить об уступках не только со стороны Украины, но и со стороны России. Правда, без конкретики, но имеем хороший сигнал. Так что ждем нового рабочего дня президента и его новых указов.