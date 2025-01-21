Дональд Трамп заговорил о серии указов еще во время речи на инаугурации. Подробнее о них рассказывает 24 Канал.

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Трамп отменил некоторые решения Байдена

Дональд Трамп анонсировал отмену "глупых решений Байдена" еще во время речи. Позже он заявлял, что сначала "отменит почти 80 деструктивных и радикальных исполнительных действий" администрации Байдена".

Он действительно отменил 78 указов и распоряжений предыдущей администрации.

Внутреннее расследование

Дональд Трамп приказал начать широкие расследования "цензуры свободы слова" администрацией Байдена или "использования оружия" правоохранительных и разведывательных органов.

Но сам Трамп пообещал наказать своих политических оппонентов.

Нелегальная миграция – чрезвычайная ситуация

Во время инаугурационной речи президент США заявил, что не планирует терять время, поэтому сразу начал действовать. Он объявил чрезвычайную ситуацию на южной границе США. Кроме этого, он пообещал вернуть домой всех мигрантов, которые оказались в государстве незаконно.

Этот указ предусматривает усиление контроля на границе с Мексикой, а также возобновление строительства стены. Кроме этого, военные получат полномочия для обеспечения порядка на границе. Офицеры иммиграционной службы получат больше свободы для ареста мигрантов без криминального прошлого.

Правила получения виз, разрешений на работу и грин-карт изменятся. Они станут более жесткими. Согласно указу, будет отменено право на гражданство по праву рождения для детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.

К тому же наркокартели признали иностранными террористическими организациями. Это может дать возможность использовать военные силы на территории Мексики.

Ситуация в энергетике

Также во время речи на инаугурации Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в энергетике. Указы по этой сфере должны увеличить добычу нефти, газа и восстановление энергетических проектов, которые были остановлены предыдущей администрацией.

Трамп хочет восстановить и ускорить федеральную программу лизинга участков под добычу нефти и газа, снять запрет на экспорт сжиженного газа, отменить запрет на бурение, в частности в прибрежных водах и в заповеднике ANWR на Аляске.

Как и во время предыдущей каденции Трампа, США снова выйдет из Парижского климатического соглашения. Это соглашение призвано уменьшить выбросы углекислого газа, чтобы сохранить экологию.

США вышли из ВОЗ

Трамп подписал указ о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения.

Среди причин – недовольство действиями ВОЗ во время пандемии COVID-19, отсутствие необходимых реформ и непропорциональные финансовые взносы.

По данным Белого дома, США платят значительно большие взносы по сравнению с Китаем, население которого втрое превышает американское.

Стоит отметить, что предыдущая администрация Трампа уже выходила из организации в 2020 году во время пандемии.

Блокировка ТикТок

Трамп отложил запрет соцсети на 75 дней.

ТикТок был недоступен в США 12 часов.

Но окончательная судьба TikTok в США остается под сомнением. Непонятно, захочет ли ByteDance продать покупателю, даже если это будет сделка при посредничестве Трампа.

Трамп ввел смертную казнь

Президент США подписал указ о смертной казни. Согласно ему, нужно "принять все необходимые и законные меры", чтобы обеспечить штаты достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов для исполнения смертных приговоров.

Министерство юстиции должно способствовать сохранению смертной казни в штатах, которые пытаются поддерживать достаточный уровень поставок смертельных инъекционных наркотиков.

Трамп поручил генеральному прокурору использовать федеральную юрисдикцию и добиваться смертной казни "независимо от других факторов", когда говорится об убийстве сотрудника правоохранительных органов или смертных преступлениях, "совершенных иностранцем, нелегально находящимся в стране".