Дональд Трамп заговорив про серію указів ще під час промови на інавгурації. Детальніше про них розповідає 24 Канал.

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Трамп скасував деякі рішення Байдена

Дональд Трамп анонсував скасування "дурних рішень Байдена" ще під час промови. Пізніше він заявляв, що спочатку "скасує майже 80 деструктивних та радикальних виконавчих дій" адміністрації Байдена".

Він дійсно скасував 78 указів та розпоряджень попередньої адміністрації.

Внутрішнє розслідування

Дональд Трамп наказав розпочати широкі розслідування "цензури свободи слова" адміністрацією Байдена або "використання зброї" правоохоронних і розвідувальних органів.

Але сам Трамп пообіцяв покарати своїх політичних опонентів.

Нелегальна міграція – надзвичайна ситуація

Під час інавгураційної промови президент США заявив, що не планує втрачати час, тому одразу почав діяти. Він оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США. Крім цього, він пообіцяв повернути додому всіх мігрантів, які опинились у державі незаконно.

Цей указ передбачає посилення контролю на кордоні з Мексикою, а також відновлення будівництва стіни. Крім цього, військові отримають повноваження для забезпечення порядку на кордоні. Офіцери імміграційної служби отримають більше свободи для арешту мігрантів без кримінального минулого.

Правила отримання віз, дозволів на роботу та грін-карт зміняться. Вони стануть жорсткішими. Відповідно до указу, буде скасовано право на громадянство за правом народження для дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

До того ж наркокартелі визнали іноземними терористичними організаціями. Це може дати можливість використовувати військові сили на території Мексики.

Ситуація в енергетиці

Також під час промови на інавгурації Дональд Трамп оголосив про надзвичайний стан в енергетиці. Укази щодо цієї сфери повинні збільшити видобутку нафти, газу та відновлення енергетичних проєктів, які були зупинені попередньою адміністрацією.

Трамп хоче відновити і прискорити федеральну програму лізингу ділянок під видобуток нафти і газу, зняти заборону на експорт скрапленого газу, скасувати заборону на буріння, зокрема в прибережних водах та в заповіднику ANWR на Алясці.

Як і під час попередньої каденції Трампа, США знову вийде з Паризької кліматичної угоди. Ця угода покликана зменшити викидати вуглекислого газу, щоб зберегти екологію.

США вийшли з ВООЗ

Трамп підписав указ про вихід країни зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Серед причин – незадоволення діями ВООЗ під час пандемії COVID-19, відсутність необхідних реформ та непропорційні фінансові внески.

За даними Білого дому, США сплачують значно більші внески порівняно з Китаєм, населення якого втричі перевищує американське.

Варто зазначити, що попередня адміністрація Трампа вже виходила з організації у 2020 році під час пандемії.

Блокування ТікТок

Трамп відклав заборону соцмережі на 75 днів.

ТікТок був недоступний у США 12 годин.

Але остаточна доля TikTok в США залишається під сумнівом. Незрозуміло, чи ByteDance захоче продати покупцеві, навіть якщо це буде угода за посередництва Трампа.

Трамп запровадив смертну кару

Президент США підписав указ про смертну кару. Відповідно до нього, потрібно "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків.

Міністерство юстиції повинно сприяти збереженню смертної кари в штатах, які намагаються підтримувати достатній рівень постачання смертельних ін'єкційних наркотиків.

Трамп доручив генеральному прокурору використовувати федеральну юрисдикцію і домагатися смертної кари "незалежно від інших факторів", коли мовиться про вбивство співробітника правоохоронних органів або смертних злочинів, "скоєних іноземцем, який нелегально перебуває в країні".