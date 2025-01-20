Дональд Трамп виступив із першою промовою як президент США. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію виступу.

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США невдовзі збільшаться

Трамп заявив, що "золотий вік" починається з цього дня. Він пообіцяв, що з цього дня США знову поважатимуть, а протягом всього свого терміну він буде ставити США на перше місце.

Наш суверенітет буде відновлено. Баланс правосуддя буде відновлено,

– наголосив новий президент США.

Основним пріоритетом буде створення вільного народу, який процвітає.

Трамп також сказав, що "невдовзі Америка стане більшою та сильнішою". Республіканець сказав, що США мають можливості скористатись змінами, проте спершу треба впоратись із труднощами. Він висловив впевненість, що США зможуть це зробити.

Трамп пригадав, що США постраждали від урагану та від пожеж у Каліфорнії. Він вважає, що не можна допустити, щоб таке відбувалось.

Усе буде змінюватись

Трамп наголосив, що його обрали, щоб повернути людям віру у свою державу.

З цього моменту занепад Америки закінчено,

– заявив президент США.

Він пообіцяв відновити вірність уряду США, Також він згадав, що його піддавали різним перевіркам та намагались у нього відібрати свободу та навіть життя. Трамп пригадав замах, який стався кілька місяців тому. Він переконаний, що його врятовано, щоб зробити Америку знову великою.