Политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, что Трамп подписал несколько типов указов по его внутриполитической и внешнеполитической доктрине. К слову, после инаугурации был обнародован список номинантов, которых 47-й президент хотел бы видеть на важных должностях.

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Трамп сделал экстраординарные вещи

Шеренговский обратил внимание, что эти указы начинаются с лозунгов Make America Great Again или Save America Again.

Также есть другой тип указов, касающихся назначения лиц, на которых имеет влияние Трамп. Это не те ключевые лица, которые еще должен согласовать Конгресс. Хотя мы уже видели первые назначения, в частности, Марка Рубио на должность госсекретаря. Таким образом мы понимаем, какая команда (Трампа – 24 Канал) будет идти,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, Трамп сделал экстраординарные вещи, в частности подписав указ о замораживании на 90 дней любой международной помощи со стороны США, пока не будут проведены внутренние реструктуризации.

В то же время это решение Трампа, не означает, что Киев в течение 90 дней останется без помощи от Вашингтона.

Украина имела несколько программ, по которым получала помощь. Крупнейшие из них – это программы Presidential Drawdown Authority (PDA) – специальный акт президента США.

По этим программам Украине еще не предоставили всех средств в объеме 2 миллиардов долларов. Мы их не получили из-за задержек с принятием решений со стороны Соединенных Штатов,

– пояснил он.

Обратите внимание! Во время своей инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул Украину. Однако он отметил, что стремится "измерять силу не только битвами которые мы выиграли, но и войнами которые мы закончили". Также он сказал, что его самым большим наследием будет "наследие миротворца и объединителя".

Также по программе, в соответствии с которой Соединенные Штаты заказывали изготовление оружия для Украины, продолжит поступать помощь для нашей страны.

То есть в определенный период времени в соответствии с законом все будет резко прекращено. Однако определенная часть продолжит поступать. Вопрос – в предоставлении новой помощи Украине,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Отметим, что Дональд Трамп 20 января подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней. За это время будет проведена ревизия соответствия этих программ политическим целям США.

Трамп отметил, что "ни одна дальнейшая внешняя помощь США не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента".