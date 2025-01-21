В частности, США выходят из Парижского соглашения по климату, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о новых указах Дональда Трампа

Так, во время мероприятия на Capital One Arena Дональд Трамп на сцене перед своими сторонниками подписал около 10 указов, в том числе о выходе США из Парижского соглашения по климату – как и во время своего первого срока.

Кроме этого, указы Трампа касались отмены 78 указов и распоряжений времен его предшественника Джо Байдена.

"Вы можете представить, что это делает Байден? Не думаю", – сказал Трамп под крики сторонников.

Он пообещал присутствующим, что подпишет еще много указов, когда вернется в Овальный кабинет и покинул комплекс Capital One Arena.

Что такое Парижское соглашение? Это международное соглашение о борьбе с изменением климата. Почти 200 стран обязались удерживать глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия, а в идеале – ниже 1,5 градуса. Каждая страна несет ответственность за разработку собственного плана выполнения обязательств.

К слову, два губернатора-демократы, которые являются сопредседателями двухпартийного Климатического альянса США заявили, что будут продолжать действия по климату даже несмотря на указ Трампа.

Для международного сообщества важно знать, что борьба с изменением климата в США будет продолжаться. Альянс донесет это сообщение на COP30,

– заявили губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и губернатор Нью-Мексико Мишель Луджан Гришэм.

Официальный представитель ООН, который наблюдает за переговорами по изменению климата, повторил, что "двери остаются открытыми для Парижского соглашения".