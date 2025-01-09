Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что военная помощь от США была на протяжении полномасштабной войны. Но можно было бы действовать несколько лучше.

К теме У Байдена не успеют потратить на помощь Украине "несколько миллиардов" долларов, – Пентагон

В чем проблема

Соединенные Штаты выделили 60 миллиардов долларов помощи для Украины в 2024 году. Это значительная сумма, но пока не удалось ее полностью использовать по ряду причин. В частности тут есть вопросы к советнику Байдена Джейку Салливану.

Многое произошло из-за концепции сдерживания рисков и управления эскалацией, которую в администрации Байдена внедрял советник по нацбезопасности Салливан. Многие журналисты отмечали, что Байден действительно вместе с Конгрессом предоставил более 60 миллиардов долларов помощи. Но если бы эта помощь пришла в январе 2022 года, то не приходилось бы говорить об угрозе российского вторжения в Украину,

– сказал Джигун.

В конце концов представляется, что концепция управления эскалацией и "непровоцирования" Путина сильно провалилась. Российский диктатор начал полномасштабную войну против Украины и дальше ее продолжает.

Также все деньги не удалось использовать и по техническим причинам. Не все оружие, которое должна была получить Украина, находилась сразу на складах. На что-то удалось заключить контракты; на что-то пока нет. Так и осталось несколько миллиардов долларов, которые "висят" в воздухе.

Остаток в несколько миллиардов перейдет к администрации Трампа. Думаю, что он будет использован для Украины. Мы видим, что простой сделки с россиянами не будет. Идут поиски концепции, которая бы всех устроила. Мы очень далеки от достижения конструктивных соглашений по прекращению войны. Поэтому Трамп в какой-то момент может понять, что другого варианта, чем общаться с россиянами на языке силы, нет,

– отметил Джигун.

Добавим, 9 января США объявили о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов. Туда войдут ракеты для ПВО, боеприпасы "воздух-земля" и оборудование для F-16.