По данным Пентагона, на помощь Украине осталось "несколько миллиардов" долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг заместителя спикера главы минобороны США Сабрины Сингх.

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Получит ли Украина остаточные средства

Во время общения с представителями СМИ Сингх ответила насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что значительная сумма остается в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA) –основного механизма, который США использовали для доставки оружия в Украину.

По словам Сингх, несколько миллиардов долларов останется в полномочии администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа и именно она будет решать, как и куда потратить средства.

Она также высказалась о возможном риске "замораживания" помощи для Украины со стороны США новой администрацией и отметила, что Киев имеет двухпартийную поддержку в американском конгрессе.

И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает достигать успехов на поле боя... Они (украинцы – 24 Канал) делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по вопросам обороны Украины,

– добавляет Сингх.

Она также отметила, что администрация Трампа будет решать, что делать с остаточными полномочиями по программе PDA. Сингх выразила надежду, что Контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать и заверила Киев в сильной поддержке Конгресса США.

Кроме этого, заместитель спикера главы Минобороны Соединенных Штатов рассказала, что по состоянию на сейчас за время полномасштабного вторжения России США и другие страны-союзники совместно выделили более 126 миллиардов долларов на безопасность помощь Украине.