Байден заявил, что поручил администрации как можно быстрее предоставлять Украине как можно большую помощь, включая списание более старой американской техники для Украины, быстрой доставкой ее на поле боя. Сейчас Пентагон находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронетехники, которые укрепят Украину зимой.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности,

– подчеркнул президент США.