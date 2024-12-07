Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, информирует 24 Канал.

Смотрите также Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов, – Reuters

"У меня нет точных цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется для помощи Украине в течение следующих 45 дней, но мы стремимся реализовать эти деньги", – отметила представитель администрации.

Заявление стало ответом на сообщения СМИ о том, что правительство Байдена может не успеть полностью использовать все средства из пакета помощи, принятого Конгрессом в апреле.

На вопрос, волнуется ли президент Байден, что его преемник может прекратить поддержку Украины, Жан-Пьер отметила: "Этот процесс должен получить свое развитие", – намекая на усилия администрации по продолжению инициативы.

Сколько денег осталось

В свою очередь представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты имеют в распоряжениии около 9 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Средства распределены между Инициативой содействия безопасности Украины (USAI) и оборонными пакетами в пределах президентских полномочий.

Осталось 2,21 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины и 6,8 миллиарда долларов по президентским полномочиям,

– уточнил Райдер.

Заметьте! На вопрос, успеет ли Пентагон передать всю помощь до завершения каденции действующей администрации, генерал-майор отметил, что ведомство получило четкое указание от Белого дома: максимально ускорить оказание поддержки Украине, используя все доступные ресурсы и полномочия.

Он также подчеркнул, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, сотрудничая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить ее всеми необходимыми средствами для защиты свободы и суверенитета.