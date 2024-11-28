Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, сообщает 24 Канал.
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Что может войти в новый пакет вооружения от США
Источники агентства рассказали, что стоимость нового пакета вооружения – 725 миллионов долларов. Он направлен на укрепление обороноспособности Украины перед завершением президентского срока Байдена.
По словам официального представителя, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить нашему государству разнообразное противотанковое оружие из запасов США для подавления наступательных войск России. В частности:
- противопехотные мины;
- беспилотники;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.
Агентство отметило, ожидается, что этот пакет также будет включать кассетные боеприпасы, которые обычно используются в GMLRS, запускаемых с HIMARS.
Один из чиновников на условиях анонимности рассказал, что официальное сообщение Конгресса о пакете вооружения может поступить уже в понедельник. Однако содержимое и размер пакета помощи могут измениться в ближайшее время до ожидаемого подписания Байденом.