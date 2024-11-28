Про це пише Reuters з посиланням на двох американських посадовців, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів Україні, – Politico

Що може ввійти до нового пакета озброєння від США

Джерела агентства розповіли, що вартість нового пакета озброєння – 725 мільйонів доларів. Він спрямований на зміцнення обороноздатності України перед завершенням президентського терміну Байдена.

За словами офіційного представника, знайомого з планом, адміністрація Байдена планує надати нашій державі різноманітну протитанкову зброю з запасів США для придушення наступальних військ Росії. Зокрема:

протипіхотні міни;

безпілотники;

ракети Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS.

Агентство зазначило, очікується, що цей пакет також включатиме касетні боєприпаси, які зазвичай використовуються в GMLRS, які запускаються з HIMARS.

Один з чиновників на умовах анонімності розповів, що офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєння може надійти вже в понеділок. Однак, вміст і розмір пакета допомоги можуть змінитися найближчим часом до очікуваного підписання Байденом.