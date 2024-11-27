Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів на військову підтримку України. Про це пише 24 Канал і\з посиланням на Politico.

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Частина республіканців незгодна

Видання пише, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень. Це потрібно, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

Передбачено, що із цієї суми 8 мільярдів буде для фінансування контрактів компаній США на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком. Вони розкритикували цей запит.

Сенатор Майк Лі із штату Юта написав, що Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. сенатор вважає, що Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого "саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері".