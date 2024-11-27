Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на военную поддержку Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Часть республиканцев не согласна

Издание пишет, что административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений. Это нужно, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Предусмотрено, что из этой суммы 8 миллиардов будет для финансирования контрактов компаний США на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом. Они раскритиковали этот запрос.

Сенатор Майк Ли из штата Юта написал, что Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. сенатор считает, что Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего "саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь".