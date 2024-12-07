Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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"У мене немає точних цифр чи оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться для допомоги Україні протягом наступних 45 днів, але ми прагнемо реалізувати ці гроші", — зазначила представниця адміністрації.

Заява стала відповіддю на повідомлення ЗМІ про те, що уряд Байдена може не встигнути повністю використати всі кошти з пакета допомоги, ухваленого Конгресом у квітні.

На запитання, чи хвилюється президент Байден, що його наступник може припинити підтримку України, Жан-П’єр зазначила: "Цей процес має отримати свій розвиток", – натякаючи на зусилля адміністрації щодо продовження ініціативи.

Скільки грошей залишилось

Своєю чергою речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати мають у розпорядженні близько 9 мільярдів доларів для надання військової допомоги Україні. Кошти розподілені між Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) та оборонними пакетами в межах президентських повноважень.

Залишилося 2,21 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України та 6,8 мільярда доларів за президентськими повноваженнями,

– уточнив Райдер.

Зауважте! На запитання, чи встигне Пентагон передати всю допомогу до завершення каденції чинної адміністрації, генерал-майор зазначив, що відомство отримало чітку вказівку від Білого дому: максимально прискорити надання підтримки Україні, використовуючи всі доступні ресурси та повноваження.

Він також підкреслив, що США продовжуватимуть надавати Україні допомогу, співпрацюючи із союзниками та партнерами, аби забезпечити її всіма необхідними засобами для захисту свободи та суверенітету.