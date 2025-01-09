Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що військова допомога від США була упродовж повномасштабної війни. Але можна було б діяти дещо краще.

До теми У Байдена не встигнуть витратити на допомогу Україні "кілька мільярдів" доларів, – Пентагон

У чому проблема

Сполучені Штати виділили 60 мільярдів доларів допомоги для України у 2024 році. Це значна сума, але поки не вдалося ї] повністю використати з низки причин. Зокрема тут є питання до радника Байдена Джейка Саллівана.

Багато що сталося через концепцію стримування ризиків та управління ескалацією, яку в адміністрації Байдена впроваджував радник з нацбезпеки Салліван. Багато журналістів зауважували, що Байден дійсно разом з Конгресом надав понад 60 мільярдів доларів допомоги. Але якби ця допомога прийшла в січні 2022 року, то не доводилося б говорити про загрозу російського вторгнення до України,

– сказав Джигун.

Зрештою видається, що концепція управління ескалацією та "непровокування" Путіна сильно провалилася. Російський диктатор почав повномасштабну війну проти України і далі її продовжує.

Також усі гроші не вдалося використати і через технічні причини. Не вся зброя, яку мала отримати Україна, перебувала одразу на складах. На щось вдалося укласти контракти; на щось поки що ні. Так і лишилося кілька мільярдів доларів, які "висять" у повітрі.

Залишок у кілька мільярдів перейде до адміністрації Трампа. Думаю, що він буде використаний для України. Ми бачимо, що простої угоди з росіянами не буде. Йдуть пошуки концепції, яка б усіх влаштувала. Ми дуже далекі від досягнення конструктивних угод щодо припинення війни. Тому Трамп в якийсь момент може зрозуміти, що іншого варіанту, ніж спілкуватися з росіянами мовою сили, немає,

– зауважив Джигун.

Додамо, 9 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Туди увійдуть ракети до ППО, боєприпаси "повітря-земля" та обладнання для F-16.