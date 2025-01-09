Його сума – 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

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Що відомо про пакет допомоги

Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

Він включає додаткові ракети для ППО, більше боєприпасів й снарядів класу "повітря-земля".

Українська боротьба важлива для усіх нас, як я сказав у 2022 році на першій зустрічі "Рамштайн". Ми всі відповідальні за те, щоб імперська агресія не подолала вільні та суверенні нації,

– сказав Ллойд Остін.