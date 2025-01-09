У своїй промові він заявив, що робить усе, щоб війна закінчилася у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на запис засідання "Рамштайну".

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Що сказав Зеленський на "Рамштайні"

"Я роблю все, що можу, щоб закінчити цю війну з гідністю для України та всієї Європи цього року. Я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку", – сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що завершення війни – це спільна мета усіх партнерів України.

"Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни – це наша спільна мета. Наша, не російська. Це те, що українці, європейці, американці та багато інших наших глобальних партнерів, як Японія, Саудівська Аравія, Аргентина. Вони також бажають нам миру, але ось у чому річ – Путін не лише вкладає свої інвестиції в агресію, він подвоює їх", – додав український президент.

Він також зауважив, що Росія наймає солдатів КНДР, керівництво якої має на меті вивчення сучасної війни – для Пхеньяна важливий "дешевий досвід", але не люди.