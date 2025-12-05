Про це інформує 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Що відомо про розслідування НАБУ?

За даними джерел УП, йдеться про депутатку Анну Скороход. У неї проходять обшуки за підозрою в отриманні хабаря.

Сама Скороход також прокоментувала ситуацію. Вона підтвердила обшуки у її помешканні.

Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію,

– написала нардепка.