Інформацію про обшуки спочатку опублікувала "Економічна Правда" з посиланням на свої джерела. Однак Нафтогаз пізніше дав офіційний коментар, зауваживши, що поширена інформація – неправдива.
Яка інформація з'явилася про обшуки в Нафтогазі?
Низка ЗМІ писала, що у середу, 19 листопада, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісі компанії "Нафтогаз". Йдеться, що це відбувається нібито через діяльність нового директора з безпеки Групи Віталія Бровка. За твердженням джерела, посадовець теж міг брати участь в корупційній схемі Тимура Міндіча та вести фінансові махінації, обіймавши посаду в Офісі Генерального прокурора.
Джерело не назвало подробиць про те, як Бровко міг бути залученим до корупції.
Що кажуть у Групі "Нафтогаз"?
У Нафтогазі одразу ж прокоментували чутки та заявили, що жодних обшуків в офісах Групи не проводиться.
Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії,
– пише пресслужба.
У випадку встановлення порушень серед працівників у компанії обіцяють одразу ж реагувати.
НАБУ своєю чергою також закликає осіб, причетних до корупційних схем навколо енергетики, співпрацювати зі слідством.
Чи підтвердили обшуки в НАБУ?
За процесуального керівництва САП обшуки дійсно пройшли в директора з безпеки Нафтогазу. Про це повідомили в НАБУ. Там додали, що нікого не затримали, підозру також не отриав жоден посадовець.
Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Ці заходи не стосуються діяльності Нафтогазу,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про статки Віталія Бровка?
- У серпні Віталія Бровка призначений на посаду в Нафтогазі.
- У його декларації є криптовалютні активи, що налічують дуже багато "криптодоларів". Так на платформі Binance USDT він має суму понад 35 мільйонів гривень. Задекларованої криптовалюти на кінець квітня було понад 44 мільйонів гривень.
- Родина Бровка проживає в орендованій квартирі в Києві площею 183,2 метра квадратних, яка зареєстрована на Ніну Піскунову. В автопарку родини є Toyota RAV4 (2022 рік випуску, 2,3 мільйона гривень), Lexus RX450 (2020 рік випуску, 2,6 мільйона гривень) та Ford Expedition (2018 рік випуску, 1,64 мільйона гривень). Остання – у власності посадовця.