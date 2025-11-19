Інформацію про обшуки спочатку опублікувала "Економічна Правда" з посиланням на свої джерела. Однак Нафтогаз пізніше дав офіційний коментар, зауваживши, що поширена інформація – неправдива.

Яка інформація з'явилася про обшуки в Нафтогазі?

Низка ЗМІ писала, що у середу, 19 листопада, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісі компанії "Нафтогаз". Йдеться, що це відбувається нібито через діяльність нового директора з безпеки Групи Віталія Бровка. За твердженням джерела, посадовець теж міг брати участь в корупційній схемі Тимура Міндіча та вести фінансові махінації, обіймавши посаду в Офісі Генерального прокурора.

Джерело не назвало подробиць про те, як Бровко міг бути залученим до корупції.

Що кажуть у Групі "Нафтогаз"?

У Нафтогазі одразу ж прокоментували чутки та заявили, що жодних обшуків в офісах Групи не проводиться.

Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії,

– пише пресслужба.

У випадку встановлення порушень серед працівників у компанії обіцяють одразу ж реагувати.

НАБУ своєю чергою також закликає осіб, причетних до корупційних схем навколо енергетики, співпрацювати зі слідством.

Чи підтвердили обшуки в НАБУ?

За процесуального керівництва САП обшуки дійсно пройшли в директора з безпеки Нафтогазу. Про це повідомили в НАБУ. Там додали, що нікого не затримали, підозру також не отриав жоден посадовець.

Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Ці заходи не стосуються діяльності Нафтогазу,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про статки Віталія Бровка?