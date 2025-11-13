Що відомо про угоду Нафтогазу?

Кошти підуть на закупівлю природного газу для цього опалювального сезону, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

Читайте також Чи дійсно можуть пенсіонери не сплачувати за доставлення газу: є чітка відповідь

Це важлива та головне своєчасна підтримка, яка допоможе забезпечити стабільне постачання газу в опалювальний сезон,

– зазначив очільник Нафтогазу Сергій Корецький.

Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України. Це механізм, який створений для мобілізації державних та приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії.

Грант ЄС у розмірі 127 мільйонів євро для Нафтогазу, на додачу до кредиту ЄІБ у 300 мільйонів євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, відображає спільне розуміння терміновості ситуації та нашу здатність діяти швидко,

– йдеться у повідомленні компанії.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза ​​Червінська, наголосила: зобов’язання Нафтогазу реінвестувати отримані кошти у відновлювану енергетику та декарбонізацію показує шлях до чистішого й більш стійкого енергетичного майбутнього.

Зауважте! UIF є частиною програми Ukraine Facility, основного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм.

Нагадаємо, що Україна також отримуватиме американський газ. Про це розповіли у Міненерго.

Річ у тім, що Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу із США.

Підписання меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкривають можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.

Що ще слід знати про ситуацію з газом?